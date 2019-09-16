Освобожденные украинцы получили новые ID-паспорта и загранпаспорта

Фото: освобожденные украинцы (РБК-Украина)

Новые документы получили моряки и политзаключенные, которые потеряли паспорта на территории России

Освобожденные из России военные моряки и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или содержания в заключении, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки и паспорта для выезда за границу. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины (ГМС).

В ГМС отметили, что для оперативности оформления новых документов Госмиграционная служба организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта в места, где освобожденные украинцы находятся на лечении.

Кроме того, оперативности процесса оформления паспортных документов способствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой Украины, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика.

Фото: dmsu.gov.ua

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что освобожденные из российского плена моряки и политзаключенные получат единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

РБК-Украина писало, что четырем освобожденным политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.