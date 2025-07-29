У РФ закликали Путіна усунути Мединського з переговорної групи: "некомпетентний"

Російські активістки вимагають усунути Володимира Мединського з посади голови делегації Росії на перемовинах у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу російського руху "Наш выход".
Російський рух "Наш выход", заснований жінками родичів військовополонених, виступив з публічною вимогою відсторонити Мединського з посади голови переговорної групи у Стамбулі. Відповідне звернення активістки направили російському диктатору Володимиру Путіну та міністру оборони Андрію Бєлоусову.
Причиною стало нещодавнє публічне твердження Мединського про те, що домовленості від 2 червня 2025 року щодо обміну полоненими були виконані. Йшлося про обмін у форматі "всіх на всіх" у двох категоріях - молоді військовослужбовці до 25 років, а також тяжкопоранені й тяжкохворі. У "Наш выход" заявляють, що це неправда, й обурені такими заявами.
"Якщо голова переговорної групи не володіє цією інформацією - це неприпустимо. А якщо володіє і свідомо викривлює реальність — це вже брехня. У будь-якому випадку, така людина не повинна представляти Росію у надважливому гуманітарному питанні", - йдеться у зверненні, яке зачитала одна з учасниць руху Ірина Криніна.
У руху наголошують, що подібні дії з боку Мединського підривають довіру з боку родичів полонених і шкодять переговорному процесу. На їхню думку, представник делегації має чітко розуміти важливість кожного слова й мати достовірну інформацію.
Криніна також припускає, що така поведінка може бути не частиною загальної стратегії Кремля, а результатом особистої некомпетентності Мединського або його власного переконання в тому, що відбувається. У русі сподіваються, що процес обмінів у згаданих категоріях буде продовжено - не на словах, а на ділі.
23 серпня відбулася третя зустріч української та російської делегацій. Одним із результатів перемовин стала домовленість про черговий обмін полоненими - цього разу він має охопити не лише військових, а й цивільних осіб.
Після переговорів секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що українська сторона запропонувала організувати зустріч на найвищому рівні - ще до завершення серпня.
Зокрема, ініціатива передбачає участь у перемовинах не лише президентів України та Росії - Володимира Зеленського й Володимира Путіна - а й президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
Втім, очільник російської делегації заявив, що для такої зустрічі потрібна ретельна підготовка. Водночас чіткої відповіді на українську пропозицію він так і не озвучив.
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