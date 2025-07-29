У РФ закликали Путіна усунути Мединського з переговорної групи: "некомпетентний"

Російський рух "Наш выход", заснований жінками родичів військовополонених, виступив з публічною вимогою відсторонити Мединського з посади голови переговорної групи у Стамбулі. Відповідне звернення активістки направили російському диктатору Володимиру Путіну та міністру оборони Андрію Бєлоусову.

Причиною стало нещодавнє публічне твердження Мединського про те, що домовленості від 2 червня 2025 року щодо обміну полоненими були виконані. Йшлося про обмін у форматі "всіх на всіх" у двох категоріях - молоді військовослужбовці до 25 років, а також тяжкопоранені й тяжкохворі. У "Наш выход" заявляють, що це неправда, й обурені такими заявами.

"Якщо голова переговорної групи не володіє цією інформацією - це неприпустимо. А якщо володіє і свідомо викривлює реальність — це вже брехня. У будь-якому випадку, така людина не повинна представляти Росію у надважливому гуманітарному питанні", - йдеться у зверненні, яке зачитала одна з учасниць руху Ірина Криніна.

У руху наголошують, що подібні дії з боку Мединського підривають довіру з боку родичів полонених і шкодять переговорному процесу. На їхню думку, представник делегації має чітко розуміти важливість кожного слова й мати достовірну інформацію.

Криніна також припускає, що така поведінка може бути не частиною загальної стратегії Кремля, а результатом особистої некомпетентності Мединського або його власного переконання в тому, що відбувається. У русі сподіваються, що процес обмінів у згаданих категоріях буде продовжено - не на словах, а на ділі.