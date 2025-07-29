Российское движение "Наш выход", основанное женщинами родственников военнопленных, выступило с публичным требованием отстранить Мединского с должности председателя переговорной группы в Стамбуле. Соответствующее обращение активистки направили российскому диктатору Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову.

Причиной стало недавнее публичное утверждение Мединского о том, что договоренности от 2 июня 2025 года по обмену пленными были выполнены. Речь шла об обмене в формате "всех на всех" в двух категориях - молодые военнослужащие до 25 лет, а также тяжелораненые и тяжелобольные. В "Наш выход" заявляют, что это неправда, и возмущены такими заявлениями.

"Если глава переговорной группы не владеет этой информацией - это недопустимо. А если владеет и сознательно искажает реальность - это уже ложь. В любом случае, такой человек не должен представлять Россию в важнейшем гуманитарном вопросе", - говорится в обращении, которое зачитала одна из участниц движения Ирина Кринина.

В движении отмечают, что подобные действия со стороны Мединского подрывают доверие со стороны родственников пленных и вредят переговорному процессу. По их мнению, представитель делегации должен четко понимать важность каждого слова и иметь достоверную информацию.

Кринина также предполагает, что такое поведение может быть не частью общей стратегии Кремля, а результатом личной некомпетентности Мединского или его собственного убеждения в происходящем. В движении надеются, что процесс обменов в упомянутых категориях будет продолжен - не на словах, а на деле.