В РФ закликали дати військову відповідь США: "Вдарити торпедами і затопити кораблі"

Зокрема Журавльов заявив, що захоплення танкера нібито можна вважати "незаконним вторгненням до кордонів Росії". Тому потрібно дати "потужну військову відповідь" на дії США.

"Такий напад і кваліфікувати можна як незаконний перетин нашого кордону, інакше кажучи - повноцінне військове вторгнення до Росії", - заявив він.

При цьому депутат закликав РФ дати "військову відповідь" американцям, наприклад, "випустити торпеди" та "затопити пару кораблів", які належать американському військово-морському флоту.

"Вступити в бій із катерами американської берегової охорони, які не лише щось надто далеко відійшли від обох Америк, а й зовсім переплутали береги", - розвоювався росіянин.