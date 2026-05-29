У РФ закінчуються гроші на війну? Мінфін йде на крайні заходи

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов ще у лютому звернувся до уряду з проханням заморозити заплановані видатки в багатьох сферах. Причина - зростаючі військові витрати, яких не вистачає навіть при рекордному фінансуванні оборони.

Цього року на армію та безпеку виділено 16,84 трильйона рублів - це майже 40% усього держбюджету Росії, або 238 мільярдів доларів. Але навіть цього не вистачає.

Дефіцит б'є рекорди

Росія планувала завершити 2026 рік із дефіцитом бюджету у 3,8 трильйона рублів. Але вже за перші чотири місяці поточного року він досяг 5,9 трильйона рублів - 2,5% ВВП.

Це найбільший дефіцит з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У лютому Мінфін оцінив додатковий провал через воєнні витрати у 2 трильйони рублів. При "негативному сценарії" він може зрости до 4 трильйонів рублів і залишатись на такому рівні у 2027-2028 роках.

Заморозка та скорочення

У листі до Кабміну Силуанов попросив заморозити видатки на 2,9 трильйона рублів цього року. До 2028 року ця сума, за розрахунками міністерства, може зрости до 7,1 трильйона рублів.

Ще у січні відомство окремо просило держструктури скоротити несуттєві витрати на 10% - щоб стримати зростання дефіциту. Оборонні та соціальні видатки при цьому не чіпали.

Що кажуть економісти

"Економіка перебуває не в найкращому стані, але вона є стабільною. Проте бюджет залишається головною темою - у ЗМІ, у заявах центрального банку та в закулісних переговорах", - заявила економіст Софія Донець.

"Люди вивчають бюджет, щоб зрозуміти: хто наступний? Чи буде можливість знизити тарифи, і які податки будуть підвищені наступного разу? Коли вони прийдуть за нами?"

Колишня співробітниця Центробанку Росії Олександра Прокопенко вважає, що лист Силуанова однозначно свідчить про пріоритети Кремля.

"Міністерству фінансів потрібні гроші на війну, тому, що б не сталося, скорочуються не витрати на оборону і безпеку, а закупівлі, субсидії корпораціям і фінансування державних установ", - сказала Прокопенко.