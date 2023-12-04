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"Зіткнуться з відповідним ставленням". Путін почав загрожувати Латвії

Понеділок 04 грудня 2023 21:36
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"Зіткнуться з відповідним ставленням". Путін почав загрожувати Латвії Архівне фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні ввечері, 4 грудня, почав погрожувати Латвії. Причиною для цього стали нібито "притиснення російськомовного населення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора.

"Я не думаю, що щастя прийде в дім до тих, хто проводить таку політику. Ну я не знаю зараз скільки, але в Латвії, по-моєму, 40% було російськомовним населення, напевно, і зараз не мало", - сказав Путін.

Під "такою політикою" Путіну привиділася так звана русофобія, яка, на його думку, присутня в Латвії.

"Якщо вони проводитимуть таку політику щодо людей, які хотіли жити в тій країні, працювали там, створювали якісь блага для цієї країни, і з ними ось так по-свинськи поводяться, то, зрештою, вони самі з таким свинством і зіштовхнуться всередині своєї країни", - додав диктатор.

Путін використовує "притиснення російськомовних" як привід для агресії

Раніше диктатор неодноразово розповідав про нібито "гноблення російськомовних в Україні", щоб виправдати своє вторгнення. Путін також регулярно розмірковує про подібну "політику" і в країнах Балтії, що частина країн ЄС розцінює як загрозу і можливу підготовку ґрунту до нападу на НАТО.

Нещодавно аналітики Німецького товариства зовнішньої політики заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до шести років, щоб відновити армію і напасти на НАТО.

Сьогодні генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.

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