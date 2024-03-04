У РФ заговорили про "незавершену денацифікацію" Німеччини. Берлін назвав це залякуванням

Німеччина не вперше чує від представників Росії заяви про "денацифікацію" і не піддається на ці залякування.

Про це заявив представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Ми не вперше чуємо подібне. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе", - сказав Вагнер.

Також офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, своєю чергою, назвав слова представника МЗС Росії абсурдом.

Що саме сказали в Росії

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила на полях "Всесвітнього фестивалю молоді", що перехоплені переговори німецьких офіцерів показали "незавершеність денацифікації" Німеччини.

"Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця", - сказала вона.

За її словами, "якщо цей процес не буде зупинено", це призведе до "страшних наслідків для самої Німеччини".

Погрози країнам Заходу з боку Росії

Нещодавно диктатор Володимир Путін почав хизуватися зброєю, яку має Росія, зокрема й ракетами, які здатні нести ядерний заряд. Він погрожував "продемонструвати" міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які нібито здатні пролітати 18 тисяч кілометрів.

У Держдепі сказали, що США вже попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї. Погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Путін погрожує країнам Європи абсолютно серйозно. Ракети "Іскандер" можуть долетіти аж до Берліна. Тому західні союзники повинні посилити допомогу Україні.