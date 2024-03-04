В РФ заговорили о "незавершенной денацификации" Германии. Берлин назвал это запугиванием

Германия не впервые слышит от представителей России заявления о "денацификации" и не поддается на эти запугивания.

Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

"Мы не впервые слышим подобное. Мы не поддаемся на подобные запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", - сказал Вагнер.

Также официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, назвал слова представителя МИД России абсурдом.

Что именно сказали в России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях "Всемирного фестиваля молодежи", что перехваченные переговоры немецких офицеров показали "незавершенность денацификации" Германии.

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца", - сказала она.

По ее словам, "если этот процесс не будет остановлен", это приведет к "страшным последствиям для самой Германии".

Угрозы странам Запада со стороны России

Недавно диктатор Владимир Путин начал хвастаться оружием, которое имеет Россия, в том числе и ракетами, которые способны нести ядерный заряд. Он угрожал "продемонстрировать" межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые якобы способны пролетать 18 тысяч километров.

В Госдепе сказали, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина безответственны.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Путин угрожает странам Европы совершенно серьезно. Ракеты "Искандер" могут долететь до Берлина. Поэтому западные союзники должны усилить помощь Украине.