Путін погрожує абсолютно серйозно. "Іскандери" можуть долетіти до Берліна, - глава МЗС Польщі

Російський диктатор Володимир Путін погрожує країнам Європи абсолютно серйозно. Ракети "Іскандер" можуть долетіти аж до Берліна. Тому західні союзники повинні посилити допомогу Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

"Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це абсолютно серйозно", - сказав Сікорський.

Він зазначив, що країни Заходу дуже часто не сприймали це належним чином.

"Тепер російські танки в Білорусі, Росія також перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер", можуть долетіти до Берліна. Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Мене завжди дивує, що в Німеччині цю тему не обговорюють", - наголосив польський міністр.

Сікорський додав, що Європа має діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якщо американці відмовляються від допомоги, ми опинимося перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну", - зазначив глава МЗС Польщі.

Можливий напад РФ на НАТО

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Обговорення розпочалося після публікації німецького видання Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".

Також голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не посоромився" б напасти на НАТО. Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії.

Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у матеріалі РБК-Україна.