В РФ загорелось крупнейшее газовое месторождение

Как сообщили в пресс-службе "Газпром добыча Уренгой", во время возгорания были проведены мероприятия по приостановке работы и перераспределению потоков газа.

Пожар удалось ликвидировать только под утро - в 4:50. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также в компании утверждают, что произошедшее не повлияло на выполнение показателей по добыче газа. Причину возгорания будет устанавливать спецкомиссия.