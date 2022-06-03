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В Москве горит бизнес-центр. Пожар максимальной сложности

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Москва, Пятница 03 июня 2022 10:57
В Москве горит бизнес-центр. Пожар максимальной сложности Фото: В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" (t.me/u_now)
Автор: Александр Белоус

В Москве загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова в Можайском районе на западе города. Пожар начался на первом этаже, после чего огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Пожару присвоен максимальный пятый уровень сложности. Огонь распространился на площади в 1 тысячу кв. м, горят помещения с первого по четвертый этажи. Пока пожар не удается локализовать, несмотря на проливной дождь.

Большинство сотрудников и посетителей были эвакуированы, однако на верхних этажах находятся люди, которые не могут выйти из-за огня. Судя по спискам сотрудников бизнес-центра, внутри может оставаться от 15 до 20 человек.

Всего из здания были выведены 120 человек, поиск людей продолжается.

Причины пожара пока неясны. Среди основных версий рассматривается короткое замыкание под вентиляционным фасадом на входе, В то же время, не исключается поджог.

В тушении участвуют почти 200 человек. На место приехал глава МЧС РФ Александр Куренков.

Напомним, в российском городе Тверь 21 апреля вспыхнул пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны РФ.

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