У РФ загорілося найбільше газове родовище

Як повідомили в прес-службі "Газпром видобуток Уренгой", під час загоряння були проведені заходи щодо припинення роботи і перерозподілу потоків газу.

Пожежу вдалося ліквідувати лише під ранок - о 4:50. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Також в компанії стверджують, що подія не вплинула на виконання показників з видобутку газу. Причину загоряння встановлюватиме спецкомісія.