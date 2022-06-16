У РФ загорілося найбільше газове родовище

У ніч на 16 червня в російському Ямало-Ненецькому автономному окрузі на уренгойському родовищі відбулася розгерметизація із загорянням нитки газового колектора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Як повідомили в прес-службі "Газпром видобуток Уренгой", під час загоряння були проведені заходи щодо припинення роботи і перерозподілу потоків газу.
Пожежу вдалося ліквідувати лише під ранок - о 4:50. Постраждалих в результаті інциденту немає.
Також в компанії стверджують, що подія не вплинула на виконання показників з видобутку газу. Причину загоряння встановлюватиме спецкомісія.
Нагадаємо, раніше у Москві загорівся бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" на вулиці Горбунова в Можайському районі на заході міста. Пожежа почалася на першому поверсі, після чого вогонь швидко перекинувся по утеплювачу ще на чотири поверхи.
Також до цього в місті Твер спалахнула пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Військ повітряно-космічної оборони РФ.