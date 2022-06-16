В РФ загорелось крупнейшее газовое месторождение

В ночь на 16 июня в российском Ямало-Ненецком автономном округе на Уренгойском месторождении произшла разгерметизация с возгоранием нитки газового коллектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылко на " Коммерсантъ ".

Как сообщили в пресс-службе "Газпром добыча Уренгой", во время возгорания были проведены мероприятия по приостановке работы и перераспределению потоков газа.

Пожар удалось ликвидировать только под утро - в 4:50. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также в компании утверждают, что произошедшее не повлияло на выполнение показателей по добыче газа. Причину возгорания будет устанавливать спецкомиссия.