У РФ загорілося найбільше газове родовище

У ніч на 16 червня в російському Ямало-Ненецькому автономному окрузі на уренгойському родовищі відбулася розгерметизація із загорянням нитки газового колектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

Як повідомили в прес-службі "Газпром видобуток Уренгой", під час загоряння були проведені заходи щодо припинення роботи і перерозподілу потоків газу.

Пожежу вдалося ліквідувати лише під ранок - о 4:50. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Також в компанії стверджують, що подія не вплинула на виконання показників з видобутку газу. Причину загоряння встановлюватиме спецкомісія.