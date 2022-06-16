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У РФ загорілося найбільше газове родовище

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Росія, Четвер 16 червня 2022 16:12
У РФ загорілося найбільше газове родовище Фото: спалах газу (topcor.ru)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 16 червня в російському Ямало-Ненецькому автономному окрузі на уренгойському родовищі відбулася розгерметизація із загорянням нитки газового колектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Як повідомили в прес-службі "Газпром видобуток Уренгой", під час загоряння були проведені заходи щодо припинення роботи і перерозподілу потоків газу.

Пожежу вдалося ліквідувати лише під ранок - о 4:50. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Також в компанії стверджують, що подія не вплинула на виконання показників з видобутку газу. Причину загоряння встановлюватиме спецкомісія.

Нагадаємо, раніше у Москві загорівся бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" на вулиці Горбунова в Можайському районі на заході міста. Пожежа почалася на першому поверсі, після чого вогонь швидко перекинувся по утеплювачу ще на чотири поверхи.

Також до цього в місті Твер спалахнула пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Військ повітряно-космічної оборони РФ.

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