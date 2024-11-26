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РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - "Схеми"

Вівторок 26 листопада 2024 20:35
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РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - "Схеми" Фото: літак Ту-160 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Російська армія використовує українські стратегічні бомбардувальники Ту-160. Київ передав їх Москві у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Журналісти проаналізували серійні номери літаків в угоді тих часів та дані з міжнародних авіареєстрів. Їх співставили з номерами бомбардувальників, які використовує РФ.

РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - &quot;Схеми&quot;

З'ясувалось, що мінімум шість переданих Україною літаків Ту-160 знаходяться у бойовому складі російської армії.

Окрім цього було встановлено особи російських льотчиків, які були призначені керувати українськими бомбардувальниками. Саме ці особи можуть бути причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - &quot;Схеми&quot;РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - &quot;Схеми&quot;

Всього, журналісти "Схем" змогли ідентифікувати десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії:

  • "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10");
  • "Василь Сенько" ("11");
  • "Олександр Новиков" ("12");
  • "Володимир Судець" ("15");
  • "Олексій Плохов" ("16");
  • "Андрій Туполев" ("18");
  • "Ігор Сікорський" ("22").

Зазначається що мінімум шість з цих літаків нині перебувають у бойовому складі армії РФ.

Журналісти також виявили три Ту-95МС: це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" - такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.

РФ задіяла стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - &quot;Схеми&quot;

Масований удар по Україні

Нагадаємо, російські окупанти в ніч з 16 на 17 листопада запустили по Україні понад 200 цілей. Тоді повідомлялось, що Росія вперше за довгий час підняла бомбардувальники Ту-160. Ймовірно, у ворога проблема з носіями крилатих ракет.

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