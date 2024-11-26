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РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - "Схемы"

Вторник 26 ноября 2024 20:35
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РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - "Схемы" Фото: самолет Ту-160 (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

Российская армия использует украинские стратегические бомбардировщики Ту-160. Киев передал их Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении тех времен и данные международных авиареестров. Их сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ.

РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - &quot;Схемы&quot;

Выяснилось, что минимум шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии.

Кроме этого, были установлены лица российских летчиков, которые были назначены руководить украинскими бомбардировщиками. Именно эти лица могут быть причастны к массированным ракетным ударам по Украине.

РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - &quot;Схемы&quot;РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - &quot;Схемы&quot;

Всего журналисты "Схем" смогли идентифицировать десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию:

  • "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10");
  • "Василий Сенько" ("11");
  • "Александр Новиков" ("12");
  • "Владимир Судец" ("15");
  • "Алексей Плохов" ("16");
  • "Андрей Туполев" ("18");
  • "Игорь Сикорский" ("22").

Отмечается, что минимум шесть из этих самолетов в настоящее время находятся в боевом составе армии РФ.

Журналисты также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" – такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.

РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - &quot;Схемы&quot;

Массированный удар по Украине

Напомним, российские оккупанты в ночь с 16 на 17 ноября запустили по Украине более 200 целей . Тогда сообщалось, что Россия впервые за долгое время подняла бомбардировщики Ту-160.

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