РФ задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад - "Схемы"
Российская армия использует украинские стратегические бомбардировщики Ту-160. Киев передал их Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении тех времен и данные международных авиареестров. Их сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ.
Выяснилось, что минимум шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии.
Кроме этого, были установлены лица российских летчиков, которые были назначены руководить украинскими бомбардировщиками. Именно эти лица могут быть причастны к массированным ракетным ударам по Украине.
Всего журналисты "Схем" смогли идентифицировать десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию:
- "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10");
- "Василий Сенько" ("11");
- "Александр Новиков" ("12");
- "Владимир Судец" ("15");
- "Алексей Плохов" ("16");
- "Андрей Туполев" ("18");
- "Игорь Сикорский" ("22").
Отмечается, что минимум шесть из этих самолетов в настоящее время находятся в боевом составе армии РФ.
Журналисты также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" – такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.
Массированный удар по Украине
Напомним, российские оккупанты в ночь с 16 на 17 ноября запустили по Украине более 200 целей . Тогда сообщалось, что Россия впервые за долгое время подняла бомбардировщики Ту-160.
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