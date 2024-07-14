РФ заборонила в'їзд у 15-кілометрову зону поблизу Дніпра у Херсонській області, - ЦНС

Відповідний наказ опублікували від імені колаборанта Володимира Сальдо, який виконує роль так званого "місцевого губернатора". Наказ вступить в дію вже з 1 серпня у Каховському районі, а починаючи з 1 вересня діятиме вздовж всього лівобережжя Херсонської області.

Згідно з указом, в'їзд дозволений лише у випадку спецдозволу окупантів.

У ЦНС додали, що раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців в більшості населених пунктів у визначеній зоні.