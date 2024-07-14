РФ запретила въезд в 15-километровую зону вблизи Днепра в Херсонской области, - ЦНС

Соответствующий приказ был опубликован от имени коллаборанта Владимира Сальдо, выполняющего роль так называемого "местного губернатора". Приказ вступит в силу уже с 1 августа в Каховском районе, а начиная с 1 сентября будет действовать вдоль всего левобережья Херсонской области.

Согласно указу въезд разрешен только в случае спецразрешения окупантов.

В ЦНС добавили, что враг ранее провел депортацию местных жителей в большинстве населенных пунктов в обозначенной зоне.