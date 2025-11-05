РФ заборонила експорт сірки: у розвідці назвали ключову причину

Зазначається, що заборона поширюється на всі її основні форми – рідку, гранульовану та грудкову. Формально рішення пояснюють "захистом продовольчої безпеки", однак воно свідчить про поглиблення проблем у російській хімічній галузі.

При цьому РФ є одним із найбільших виробників та експортерів сірки у світі, але навіть за цього статусу обсяги виробництва з початку року скоротилися на 11,2 % – до 3,17 млн тон. Зниження стало наслідком падіння переробки нафти й газу, з яких отримують більшість технічної сірки.

Попри значні запаси та виробничі потужності, країна змушена імпортувати сировину: у жовтні закуплено близько 35 тисяч тон за ціною 390 доларів за тонну. Це вказує на те, що внутрішній ринок не справляється з попитом, а виробники стикаються зі зростанням собівартості через підвищення внутрішніх цін.

У розвідці підкреслюють, що нові обмеження можуть посилити тиск на російських хіміків і трейдерів, які втратять частину валютних надходжень.

Уряд розраховує стабілізувати внутрішнє постачання, однак за нинішніх тенденцій російська промисловість ризикує опинитися в ситуації, коли дефіцит сировини стане системним, а ефективність виробництва – ще нижчою.