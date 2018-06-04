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В РФ заблокировали перевод средств на счет украинского политзаключенного Гриба

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 11:56
Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)
Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Гриба

В Российской Федерации (РФ) заблокировали перевод средств на счет украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

"Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г. Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе", - написал он.

Игорь Гриб отметил, что деньги Павлу необходимы чтобы покупать лекарства и продукты питания.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле текущего года украинцу Грибу, который незаконно удерживается в Российской Федерации (РФ), районный суд Краснодара продлил арест еще на два месяца - до 4 июля.

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Теги публикации: Российская Федерация, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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