В РФ заблокировали перевод средств на счет украинского политзаключенного Гриба

Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Гриба

В Российской Федерации (РФ) заблокировали перевод средств на счет украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

"Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г. Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе", - написал он.

Игорь Гриб отметил, что деньги Павлу необходимы чтобы покупать лекарства и продукты питания.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле текущего года украинцу Грибу, который незаконно удерживается в Российской Федерации (РФ), районный суд Краснодара продлил арест еще на два месяца - до 4 июля.