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У РФ заблокували переказ коштів на рахунок українського політв'язня Гриба

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 11:56
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Гриба

У Російській Федерації (РФ) заблокували переказ коштів на рахунок українського політв'язня Павла Гриба. Про це у Facebook повідомив його батько Ігор Гриб.

"Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Павла. Така інформація отримана по підсумкам відвідування Павла в СІЗО-5 м. Краснодар українськими консулами на минулому тижні", - написав він.

Ігор Гриб зазначив, що гроші Павлу необхідні щоб купувати ліки та продукти харчування.

 
 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квітні поточного року українцю Грибу, який незаконно утримується у Російській Федерації (РФ), районний суд Краснодара продовжив арешт ще на два місяці - до 4 липня.

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Теги публікації: Російська Федерація, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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