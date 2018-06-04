У РФ заблокували переказ коштів на рахунок українського політв'язня Гриба

Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Гриба

У Російській Федерації (РФ) заблокували переказ коштів на рахунок українського політв'язня Павла Гриба. Про це у Facebook повідомив його батько Ігор Гриб.

"Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Павла. Така інформація отримана по підсумкам відвідування Павла в СІЗО-5 м. Краснодар українськими консулами на минулому тижні", - написав він.

Ігор Гриб зазначив, що гроші Павлу необхідні щоб купувати ліки та продукти харчування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квітні поточного року українцю Грибу, який незаконно утримується у Російській Федерації (РФ), районний суд Краснодара продовжив арешт ще на два місяці - до 4 липня.