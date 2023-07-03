UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, це призводить до смертей, - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованих територіях України зафіксували, що соціально-економічна ситуація стабільно залишається кризова. Росіяни не можуть забезпечити людей ліками та продуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Спостерігається соціальне напруження та фіксується значне зменшення кількості жителів у населених пунктах окупованої частини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дана проблема виникла через серйозні проблеми у логістичному забезпеченні. Відсутнє постачання харчових продуктів у місцеві магазини, не налагоджена система поставок медикаментів, а також відсутність отримання первинної медичної допомоги.

"Всі ці базові диверсії з боку окупантів приводять до підвищеної захворюваності, як наслідок смертності та демографічної кризи зокрема", - додали у ЦНС.

Ситуація в окупації

Росія намагається поспішно укомплектувати окупаційні органи внутрішніх справ на захоплених територіях України для того, аби забезпечити поліцейський супровід у день проведення так званих виборів 10 вересня.

Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.

А на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна "адміністрація" через підконтрольних вчителів змушує дітей писати листи загарбникам на фронт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськДонецька областьХерсонська областьЗапорожская областьВійна в Україні