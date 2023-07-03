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РФ не обеспечивает людей в оккупации лекарствами и продуктами, это приводит к смертям, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированных территориях Украины зафиксировали, что социально-экономическая ситуация стабильно остается кризисной. Россияне не могут обеспечить людей лекарствами и продуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей в населенных пунктах оккупированной части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная проблема возникла из-за серьезных проблем в логистическом обеспечении. Отсутствуют поставки пищевых продуктов в местные магазины, не налажена система поставок медикаментов, а также отсутствие получения первичной медицинской помощи.

"Все эти базовые диверсии со стороны оккупантов приводят к повышенной заболеваемости, как следствие смертности и демографического кризиса в частности", - добавили в ЦНС.

Ситуация в оккупации

Россия пытается поспешно укомплектовать оккупационные органы внутренних дел на захваченных территориях Украины с тем, чтобы обеспечить полицейское сопровождение в день проведения так называемых выборов 10 сентября.

Также на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне обыскивают дома местных в поисках партизан.

А на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационная "администрация" через подконтрольных учителей заставляет детей писать письма захватчикам на фронт.

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