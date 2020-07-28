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РФ взяла политическую ответственность по прекращению огня на Донбассе, - Резников

Киев, Вторник 28 июля 2020 11:58
РФ взяла политическую ответственность по прекращению огня на Донбассе, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона ответила на вчерашние заявления Кремля

В рамках прекращения огня на Донбассе российская сторона взяла на себя политическую ответственность. В частности, за отсутствие огня со стороны оккупированных территорий.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников прокомментировал упоминание Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в документе о прекращении огня, как единственного механизма достижения перемирия.

"…на самом же деле четко прописано: верификацией может заниматься исключительно СММ ОБСЕ, больше никто. Тем не менее, россияне взяли на себя политическую ответственность по обеспечению отсутствия огня с той стороны. И им придется принять решение: либо они не отвечают за слова свои, либо выводят своих офицеров обратно и дают им по шее", - отметил Резников.

Он также сказал, мониторинговая миссия ОБСЕ еще должна подтвердить вчерашние обстрелы на Донбассе. А если после этого не будет никаких последствий, тогда можно будет констатировать, что перемирие не состоялось.

Напомним, ранее у российского президента Владимира Путина заявили, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку якобы не является стороной конфликта.

В комментарии РБК-Украина Резников заявлял, что обстрелы боевиками на Донбассе после перемирия нужно расследовать.

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Новости Украины ДонбассАлексей Резниковрежим прекращения огня
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