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РФ вже два місяці не виплачує "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області, - ЦНС

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Запорізька область, Четвер 02 березня 2023 15:16
РФ вже два місяці не виплачує "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області, - ЦНС Фото: РФ вже два місяці не виплачує "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області має двомісячну заборгованість по "заробітній платі" перед місцевими бюджетниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що гроші не отримують вчителі, медики, залізничники та поштарі.

"Всі проблеми "влада" обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що ця економічна блокада регіону вигідна Кремлю. Надалі місцевих мешканців можуть вивезти до РФ під приводом "евакуації" та завезти на окуповані території громадян Росії.

Нагадаємо, що вчора росіяни почали виплачувати "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.

Ще наприкінці січня на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати "соціальні виплати" та залишили людей без грошей.

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