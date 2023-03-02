РФ вже два місяці не виплачує "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області, - ЦНС

Фото: РФ вже два місяці не виплачує "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області (GettyImages)

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області має двомісячну заборгованість по "заробітній платі" перед місцевими бюджетниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що гроші не отримують вчителі, медики, залізничники та поштарі. "Всі проблеми "влада" обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється", - йдеться у повідомленні. У ЦНС додають, що ця економічна блокада регіону вигідна Кремлю. Надалі місцевих мешканців можуть вивезти до РФ під приводом "евакуації" та завезти на окуповані території громадян Росії.