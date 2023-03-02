РФ уже два месяца не выплачивает "зарплату" учителям и медикам в Запорожской области, - ЦНС
Оккупационная "администрация" Запорожской области имеет двухмесячную задолженность по "заработной плате" перед местными бюджетниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что деньги не получают учителя, медики, железнодорожники и почтальоны.
"Все проблемы "власть" обещает решить как можно скорее, но социальный кризис в регионе обостряется", - говорится в сообщении.
В ЦНС добавляют, что эта экономическая блокада региона выгодна Кремлю. В дальнейшем местные жители могут быть вывезены в РФ под предлогом "эвакуации" и доставлены на оккупированные территории граждан России.
Напомним, что вчера россияне начали выплачивать "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.
Еще в конце января на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать "социальные выплаты" и оставили людей без денег.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.