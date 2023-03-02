РФ уже два месяца не выплачивает "зарплату" учителям и медикам в Запорожской области, - ЦНС

Оккупационная "администрация" Запорожской области имеет двухмесячную задолженность по "заработной плате" перед местными бюджетниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что деньги не получают учителя, медики, железнодорожники и почтальоны.

"Все проблемы "власть" обещает решить как можно скорее, но социальный кризис в регионе обостряется", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что эта экономическая блокада региона выгодна Кремлю. В дальнейшем местные жители могут быть вывезены в РФ под предлогом "эвакуации" и доставлены на оккупированные территории граждан России.