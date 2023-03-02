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РФ уже два месяца не выплачивает "зарплату" учителям и медикам в Запорожской области, - ЦНС

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Запорожская область, Четверг 02 марта 2023 15:16
РФ уже два месяца не выплачивает "зарплату" учителям и медикам в Запорожской области, - ЦНС Фото: РФ уже два месяца не выплачивает "зарплату" учителям и медикам в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупационная "администрация" Запорожской области имеет двухмесячную задолженность по "заработной плате" перед местными бюджетниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что деньги не получают учителя, медики, железнодорожники и почтальоны.

"Все проблемы "власть" обещает решить как можно скорее, но социальный кризис в регионе обостряется", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что эта экономическая блокада региона выгодна Кремлю. В дальнейшем местные жители могут быть вывезены в РФ под предлогом "эвакуации" и доставлены на оккупированные территории граждан России.

Напомним, что вчера россияне начали выплачивать "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

Еще в конце января на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать "социальные выплаты" и оставили людей без денег.

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