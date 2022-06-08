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РФ вывезла более тысячи защитников Мариуполя на свою территорию, - росСМИ

Фото: Россия вывезла на свою территорию более тысячи защитников Мариуполя (twitter.com/Kozatsky_D)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявили, что вывезли на свою территорию свыше тысячи украинских защитников "Азовстали". Причиной якобы стало проведения следственных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В правоохранительных органах РФ заявляют, что с украинскими военнопленными якобы "плотно работают". При этом источники росСМИ заявляют, что то же самое планируют сделать и еще с частью защитников "Азовстали".

Также указывается, что около ста военных могут находиться в Москве, включая "иностранных наемников", которые сдались в Мариуполе.

Напомним, по данным СНБО, в российском плену находятся около 2 439 защитников Мариуполя.

Их хотят освободить путем обмена, этим вопросом занимается Главное управление разведки Минобороны.

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Российская ФедерациявоеннопленныйАзовстальМариуполь