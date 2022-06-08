РФ вивезла понад тисячу захисників Маріуполя на свою територію, - росЗМІ

У Росії заявили, що вивезли на свою територію понад тисячу українських захисників "Азовсталі". Причиною нібито стало проведення слідчих дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

У правоохоронних органах РФ заявляють, що з українськими військовополоненими нібито "щільно працюють". При цьому джерела росЗМІ заявляють, що те ж саме планують зробити і ще з частиною захисників "Азовсталі".

Також вказується, що близько ста військових можуть перебувати в Москві, включаючи "іноземних найманців", які здалися в Маріуполі.