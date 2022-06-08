RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вивезла понад тисячу захисників Маріуполя на свою територію, - росЗМІ

Фото: Росія вивезла на свою територію більше тисячі захисників Маріуполя (twitter.com/Kozatsky_D)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявили, що вивезли на свою територію понад тисячу українських захисників "Азовсталі". Причиною нібито стало проведення слідчих дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У правоохоронних органах РФ заявляють, що з українськими військовополоненими нібито "щільно працюють". При цьому джерела росЗМІ заявляють, що те ж саме планують зробити і ще з частиною захисників "Азовсталі".

Також вказується, що близько ста військових можуть перебувати в Москві, включаючи "іноземних найманців", які здалися в Маріуполі.

Нагадаємо, за даними РНБО, у російському полоні перебувають близько 2 439 захисників Маріуполя.

Їх хочуть звільнити шляхом обміну, цим питанням займається Головне управління розвідки Міноборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціявоеннопленныйАзовстальМаріуполь