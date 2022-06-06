Зеленский об освобождении защитников Мариуполя: ГУР занимается этим вопросом

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат, а результат единый - вернуть людей домой. Первая часть была - вывести людей живыми, я считаю, ГУР первую часть сделал. На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой", - подчеркнул президент.

По его словам, сотрудники ГУР являются лучшими специалистами в делах подобного рода, поэтому на них можно рассчитывать.

"Мы доверяем им, мы не можем у них спрашивать каждый день: ну что там?", - отметил Зеленский.