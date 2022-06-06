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Данилов назвал точное количество пленных защитников Мариуполя

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 июня 2022 20:20
Данилов назвал точное количество пленных защитников Мариуполя Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В российском плену находятся 2 439 украинских солдат, которые обороняли Мариуполь в окружении оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала.

По словам чиновника, более 2 тысяч защитников Мариуполя выполнили все необходимые задания. Плен стал вынужденным шагом, потому как других вариантов просто не оставалось.

"Они пока не в комфортных условиях, но, по крайней мере, у них есть еда и вода... Будем надеяться, что рано или поздно они вернутся живы-здоровы в нашу страну", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских бойцов с "Азовстали".

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Главное управление разведки занимается освобождением защитников Мариуполя из российского плена.

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Азовсталь СНБО Мариуполь Алексей Данилов Пленный Война России против Украины
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