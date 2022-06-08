РФ вывезла более тысячи защитников Мариуполя на свою территорию, - росСМИ

В России заявили, что вывезли на свою территорию свыше тысячи украинских защитников "Азовстали". Причиной якобы стало проведения следственных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В правоохранительных органах РФ заявляют, что с украинскими военнопленными якобы "плотно работают". При этом источники росСМИ заявляют, что то же самое планируют сделать и еще с частью защитников "Азовстали".

Также указывается, что около ста военных могут находиться в Москве, включая "иностранных наемников", которые сдались в Мариуполе.