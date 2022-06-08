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РФ вивезла понад тисячу захисників Маріуполя на свою територію, - росЗМІ

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Москва, Середа 08 червня 2022 17:11
РФ вивезла понад тисячу захисників Маріуполя на свою територію, - росЗМІ Фото: Росія вивезла на свою територію більше тисячі захисників Маріуполя (twitter.com/Kozatsky_D)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявили, що вивезли на свою територію понад тисячу українських захисників "Азовсталі". Причиною нібито стало проведення слідчих дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У правоохоронних органах РФ заявляють, що з українськими військовополоненими нібито "щільно працюють". При цьому джерела росЗМІ заявляють, що те ж саме планують зробити і ще з частиною захисників "Азовсталі".

Також вказується, що близько ста військових можуть перебувати в Москві, включаючи "іноземних найманців", які здалися в Маріуполі.

Нагадаємо, за даними РНБО, у російському полоні перебувають близько 2 439 захисників Маріуполя.

Їх хочуть звільнити шляхом обміну, цим питанням займається Головне управління розвідки Міноборони.

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Російська Федерація военнопленный Азовсталь Маріуполь
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