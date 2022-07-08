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РФ выпустила ракету по Одесской области: в Минобороны предупредили об изменении тактики оккупантов

Фото: РФ выпустила ракету по Одесской области 8 июля (фото: facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Утром пятницы, 8 июля, российские оккупанты выпустили крылатую ракету по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Около 10.00, со вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31", - говорится в сообщении.

По словам военных, она разорвалась над морем, направляясь к побережью.

"Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв", - добавили в ОК "Юг".

Как сообщалось, российские оккупанты атаковали остров Змеиный двумя ракетами 7 июля. В результате на острове существенно поврежден причал.

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Одесса