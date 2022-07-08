РФ випустила ракету по Одеській області: в Міноборони попередили про зміну тактики окупантів

Ранком п’ятниці, 8 липня, російські окупанти випустили крилату ракету по Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".
"Близько 10.00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одеській області випущено крилату ракету типу Х-31", - йдеться в повідомленні.
За словами військових, вона розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.
"Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв", - додали в ОК "Південь".
Як повідомлялося, російські окупанти атакували острів Зміїний двома ракетами 7 липня. В результаті на острові суттєво пошкоджено причал.
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