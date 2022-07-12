Обстрел Николаева. Количество раненых возросло втрое

В результате утреннего обстрела Николаева ранения получили по меньшей мере 12 человек. Ракеты попали в жилые дома и больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Как сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, по Николаеву оккупанты применили кассетные боеприпасы и "Торнадо-С". "Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы... Неотвратимое наказание ждет каждого путинского убийцу. Независимо от того, отдавал ли он приказы или выполнял их", - отметил он.