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Обстрел Николаева. Количество раненых возросло втрое

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Николаев, Вторник 12 июля 2022 10:23
Обстрел Николаева. Количество раненых возросло втрое Фото: Николаев утром 12 июля подвергся массированному обстрелу (t.me/kt20220224)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате утреннего обстрела Николаева ранения получили по меньшей мере 12 человек. Ракеты попали в жилые дома и больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Как сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, по Николаеву оккупанты применили кассетные боеприпасы и "Торнадо-С".

"Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы... Неотвратимое наказание ждет каждого путинского убийцу. Независимо от того, отдавал ли он приказы или выполнял их", - отметил он.

Напомним, утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Ракеты попали в два медицинских учреждения и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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Российская Федерация Николаев ракетный удар
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