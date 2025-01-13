РФ піднімала в повітря Ту-22м3: українців просили не ігнорувати тривогу

Російська Федерація підняла у небо літаки Ту-22М3. Українців попередили про можливу загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Варто також зауважити, що у північних та східних областях України оголошено сигнал повітряної тривоги. До цього Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів, а також активність тактичної авіації РФ.

Повітряні сили повідомили про те, що бомбардувальники Ту-22М3 здійснили посадку.

"У повітрі перебувають дальні бомбардувальники Ту-22М3. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили у Повітряних силах.

Обстріли України

Раніше ми писали про те, що у ніч на 13 січня Російська Федерація застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 78 з них.

Також варто нагадати, що за майже три роки повномасштабної війни Росія застосувала практично всю конвенційну зброю. А по українському тилу регулярно б'є далекобійними дронами і ракетами.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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