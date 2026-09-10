РФ ввечері вдарила по Києву реактивними дронами: що відомо про наслідки

Наслідки атаки БпЛА

Увечері 10 вересня під час повітряної тривоги в столиці зафіксували падіння уламків та влучання ворожих безпілотників у цивільну інфраструктуру.

За інформацією мера міста, пошкодження зафіксовано у двох районах.

Соломʼянський район - за попередньою інформацією, сталося влучання БпЛА в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру.

Оболонський район - безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю.

На місця подій негайно виїхали екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків та з'ясування інформації про можливих постраждалих.