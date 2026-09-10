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РФ ввечері вдарила по Києву реактивними дронами: що відомо про наслідки

19:25 10.09.2026 Чт
1 хв
Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура
aimg Сергій Козачук
Фото: у Києві через вечірній обстріл спалахнула пожежа (Getty Images)

У Києві ворожі дрони пошкодили бізнес-центр та офісну будівлю в двох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличко.

Наслідки атаки БпЛА

Увечері 10 вересня під час повітряної тривоги в столиці зафіксували падіння уламків та влучання ворожих безпілотників у цивільну інфраструктуру.

За інформацією мера міста, пошкодження зафіксовано у двох районах.

Соломʼянський район - за попередньою інформацією, сталося влучання БпЛА в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру.

Оболонський район - безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю.

На місця подій негайно виїхали екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків та з'ясування інформації про можливих постраждалих.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, попередня масована атака безпілотників на Київ відбулася вранці 9 вересня. Тоді наслідки ворожих ударів фіксували одразу у кількох районах столиці.

Зокрема, у Дніпровському районі міста дрони влучили у складські приміщення, через що на місці спалахнули масштабні пожежі.

Крім того, російський "Шахед" улучив у багатоповерхівку - унаслідок влучання reактивного дрона в 22-поверховий будинок пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а серед мешканців столиці були постраждалі.

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