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РФ вечером ударила по Киеву реактивными дронами: что известно о последствиях

19:25 10.09.2026 Чт
2 мин
Под прицелом оказалась гражданская инфраструктура
aimg Сергей Козачук
Фото: в Киеве из-за вечерних обстрелов вспыхнул пожар (Getty Images)

В Киеве вражеские дроны повредили бизнес-центр и офисное здание в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

Последствия атаки БпЛА

Вечером 10 сентября во время воздушной тревоги в столице зафиксировали падение обломков и попадание вражеских беспилотников в гражданскую инфраструктуру.

По информации мэра города, повреждение зафиксировано в двух районах.

Соломенский район - по предварительной информации, произошло попадание БпЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра.

Оболонский район - беспилотник упал на двухэтажное офисное здание.

На места происшествия немедленно выехали экстренные и спасательные службы для ликвидации последствий и выяснения информации о возможных пострадавших.

Обновлено 20:10

По информации Кличко, в Оболонском районе Киева российский беспилотник попал в складское здание, в результате чего вспыхнул пожар.

На месте происшествия уже работают все экстренные и спасательные службы, которые ликвидируют последствия попадания и укрощают огонь.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ночная атака на Киев

Напомним, предварительная массированная атака беспилотников на Киев произошла утром 9 сентября. Тогда последствия вражеских ударов фиксировались сразу в нескольких районах столицы.

В частности, в Днепровском районе города дроны попали в складские помещения, из-за чего на месте загорелись масштабные пожары.

Кроме того, российский "Шахед" попал в многоэтажку - в результате попадания реактивного дрона в 22-этажный дом повреждения получила гражданская инфраструктура, а среди жителей столицы были пострадавшие.

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