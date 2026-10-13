РФ ввечері атакувала Київ шістьма балістичними ракетами

"О 22.10 ворог завдав удару по столиці попередньо 6-ма балістичними ракетами (тип уточнюється) по кількох районах Києва", - повідомили в ПС.



Відомо, що балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на столицю.

Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються, додали в ПС.

Атака на Харків

Крім того, противник атакував Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 "Бандероль".



"Інформація уточнюється і буде оприлюднена у ранішньому зведенні", - підсумували в Повітряних Силах..