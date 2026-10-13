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РФ ввечері атакувала Київ шістьма балістичними ракетами

00:27 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятвувальники на виклиці (ДСНС України)

Вибухи у Києві в понеділок ввечері пролунали через запуск Росією кількох балістичних ракет, тип яких поки ще уточнюється. Загалом було зафіксовано шість повітряних цілей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у Повітряних Силах України.

"О 22.10 ворог завдав удару по столиці попередньо 6-ма балістичними ракетами (тип уточнюється) по кількох районах Києва", - повідомили в ПС.

Відомо, що балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на столицю.

Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються, додали в ПС.

Атака на Харків

Крім того, противник атакував Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 "Бандероль".

"Інформація уточнюється і буде оприлюднена у ранішньому зведенні", - підсумували в Повітряних Силах..

Нагадаємо, 12 жовтня увечері у Києві пролунали вибухи. Їх було чути до оголошення повітряної тривоги. Атака була здійснена на мирну Дарницю, а саме постраждала 25-поверхівка.

Загинула жінка, четверо постраждалих. У дворі будинку палали авто.

Пізно ввечері понеділка мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Дніпровському районі був "приліт" ракети по об'єкту транспортної інфраструктури.

Обстріл Харкова

Є подробиці і щодо Харкова. Там "Бандеролями" РФ вдарила по Холодногірському району. Наслідки - у обласному центрі є влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні будівлі.

У результаті виникла пожежа, було пошкоджено більше шести приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес.

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