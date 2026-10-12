"Бандероль" у Харкові зруйнувала під'їзд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди
Увечері 12 жовтня окупанти вдарили "Бандеролями" по Холодногірському району Харкова. Один з дронів влучив у житловий будинок, є руйнування та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Ворог ударив "Бандеролями" по Харкову
Близько 21.00 окупанти почали атакувати Холодногірський район Харкова "Бандеролями".
"На місці одного з прильотів - влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні будівлі. Внаслідок влучання "Бандеролі" виникла пожежа, пошкоджено більше шести приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес", - зазначив Терехов.
Склався цілий під'їзд
Пізніше стало відомо, що останнє влучання дроном сталося також у Холодногірському районі.
"За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку - під завалами можуть бути люди. На місці пожежа", - каже міський голова.
Він зазначив. що руйнування дуже серйозні - "склався" цілий підʼїзд.
Пізніше Синєгубов уточнив, що вже відомо про п'ятьох постраждалих. Їм надають медичну допомогу.
"Часткове руйнування 5-типоверхового будинку. Спалахнула пожежа", - додав він.
Раніше РБК-Україна писало, що дрон уранці 12 жовтня влучив у багатоповерхівку в Харкові. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, є постраждалі.
Крім того, увечері 11 жовтня російська ракета влучила поблизу продовольчого магазину в передмісті Харкова. Загинули троє людей, зокрема 16-річний хлопець, ще 22 людини дістали поранення.