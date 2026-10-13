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РФ вечером атаковала Киев шестью баллистическими ракетами

00:27 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: спасатели на вызове (ГСЧС Украины)

Взрывы в Киеве в понедельник вечером прозвучали из-за запуска Россией нескольких баллистических ракет, тип которых пока еще уточняется. В общей сложности было зафиксировано шесть воздушных целей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Воздушных Силах Украины.

"В 22.10 враг нанес удар по столице предварительно 6 баллистическими ракетами (тип уточняется) по нескольким районам Киева", - сообщили в ПС.

Известно, что баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами во время атаки на столицу.

Информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются, добавили в ПС.

Атака на Харьков

Кроме того, противник атаковал Харьков девятью бораживающими боеприпасами S-8000 "Бандероль".

"Информация уточняется и будет обнародована в утренней сводке", - подытожили в Воздушных Силах.

Напомним, 12 октября вечером в Киеве раздались взрывы. Их было слышно до объявления воздушной тревоги. Атака была совершена на мирную Дарницу, а именно пострадала 25-этажка.

Погибла женщина, четверо пострадали. Во дворе дома горели авто.

Поздним вечером понедельника мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Днепровском районе был "прилет" ракеты по объекту транспортной инфраструктуры.

Обстрел Харькова

Есть подробности и по Харькову. Там "Бандеролями" РФ ударила по Холодногорскому району. Последствия – в областном центре есть попадание в частный дом, повреждены соседние здания.

В итоге возник пожар, было повреждено более шести частных домов, двое пострадавших с острой реакцией на стресс.

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