РФ вечером атаковала Киев шестью баллистическими ракетами

Взрывы в Киеве в понедельник вечером прозвучали из-за запуска Россией нескольких баллистических ракет, тип которых пока еще уточняется. В общей сложности было зафиксировано шесть воздушных целей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Воздушных Силах Украины.
"В 22.10 враг нанес удар по столице предварительно 6 баллистическими ракетами (тип уточняется) по нескольким районам Киева", - сообщили в ПС.
Известно, что баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами во время атаки на столицу.
Информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются, добавили в ПС.
Кроме того, противник атаковал Харьков девятью бораживающими боеприпасами S-8000 "Бандероль".
"Информация уточняется и будет обнародована в утренней сводке", - подытожили в Воздушных Силах.
Напомним, 12 октября вечером в Киеве раздались взрывы. Их было слышно до объявления воздушной тревоги. Атака была совершена на мирную Дарницу, а именно пострадала 25-этажка.
Погибла женщина, четверо пострадали. Во дворе дома горели авто.
Поздним вечером понедельника мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Днепровском районе был "прилет" ракеты по объекту транспортной инфраструктуры.
Есть подробности и по Харькову. Там "Бандеролями" РФ ударила по Холодногорскому району. Последствия – в областном центре есть попадание в частный дом, повреждены соседние здания.
В итоге возник пожар, было повреждено более шести частных домов, двое пострадавших с острой реакцией на стресс.