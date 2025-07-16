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РФ втратила ще 1170 солдатів та майже 50 артсистем на війні проти України

Україна , Середа 16 липня 2025 07:59
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РФ втратила ще 1170 солдатів та майже 50 артсистем на війні проти України Фото: РФ втратила ще 1170 солдатів на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила на фронті вже 1037460 солдатів. За останню добу українські воїни ліквідували ще 1170 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1037460 (+1170) осіб,
  • танків - 11025 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 22995 (+2) од,
  • артилерійських систем - 30395 (+49) од,
  • РСЗВ - 1440 од,
  • засоби ППО - 1196 (+2) од,
  • літаків - 421 од,
  • гелікоптерів - 340 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46164 (+284),
  • крилаті ракети - 3491,
  • кораблі / катери - 28,
  • підводні човни - 1,
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 55229 (+82),
  • спеціальна техніка - 3932.


Нагадаємо, що станом на вечір 15 липня на фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворога проявляв на Покровському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також повідомили про нові спроби ворога прорвати оборону українських захисників. В ISW показали оновлені карти боїв.

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