РФ втратила ще 1170 солдатів та майже 50 артсистем на війні проти України

Росія втратила на фронті вже 1037460 солдатів. За останню добу українські воїни ліквідували ще 1170 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2025 року орієнтовно склали:

Нагадаємо, що станом на вечір 15 липня на фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворога проявляв на Покровському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також повідомили про нові спроби ворога прорвати оборону українських захисників. В ISW показали оновлені карти боїв.

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