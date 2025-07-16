РФ потеряла еще 1170 солдат и почти 50 артсистем на войне против Украины
Фото: РФ потеряла еще 1170 солдат на фронте (Getty Images)
Россия потеряла на фронте уже 1037460 солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали еще 1170 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 16 июля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1037460 (+1170) чел,
- танков - 11025 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22995 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 30395 (+49) ед,
- РСЗО - 1440 ед,
- средства ПВО - 1196 (+2) ед,
- самолетов - 421 ед,
- вертолетов - 340 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 46164 (+284),
- крылатые ракеты - 3491,
- корабли/катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильная техника и автоцистерны - 55229 (+82),
- специальная техника - 3932.
Напомним, что по состоянию на вечер 15 июля на фронте зафиксировали 148 боевых столкновений. Наибольшую активность врага проявлял на Покровском направлении.
Аналитики Института изучения войны (ISW) также сообщили о новых попытках врага прорвать оборону украинских защитников. В ISW показали обновленные карты боев.
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