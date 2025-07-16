РФ потеряла еще 1170 солдат и почти 50 артсистем на войне против Украины

Россия потеряла на фронте уже 1037460 солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали еще 1170 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 июля 2025 года ориентировочно составили:

Напомним, что по состоянию на вечер 15 июля на фронте зафиксировали 148 боевых столкновений. Наибольшую активность врага проявлял на Покровском направлении.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также сообщили о новых попытках врага прорвать оборону украинских защитников. В ISW показали обновленные карты боев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.