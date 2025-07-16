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РФ потеряла еще 1170 солдат и почти 50 артсистем на войне против Украины

Украина, Среда 16 июля 2025 07:59
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РФ потеряла еще 1170 солдат и почти 50 артсистем на войне против Украины Фото: РФ потеряла еще 1170 солдат на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла на фронте уже 1037460 солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали еще 1170 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 июля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1037460 (+1170) чел,
  • танков - 11025 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 22995 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 30395 (+49) ед,
  • РСЗО - 1440 ед,
  • средства ПВО - 1196 (+2) ед,
  • самолетов - 421 ед,
  • вертолетов - 340 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 46164 (+284),
  • крылатые ракеты - 3491,
  • корабли/катера - 28,
  • подводные лодки - 1,
  • автомобильная техника и автоцистерны - 55229 (+82),
  • специальная техника - 3932.

Напомним, что по состоянию на вечер 15 июля на фронте зафиксировали 148 боевых столкновений. Наибольшую активность врага проявлял на Покровском направлении.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также сообщили о новых попытках врага прорвать оборону украинских защитников. В ISW показали обновленные карты боев.

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