РФ втратила Крим як базу для флоту: у ВМС розкрили, навіщо ворогу півострів
Окупований Крим перестав бути повноцінною базою російського флоту, але Москва продовжує використовувати півострів для військових цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в телеефірі.
За його словами, наразі про повноцінне базування російського флоту на півострові фактично не йдеться. Водночас це не означає, що Росія відмовилася від використання Криму у військових цілях.
Українські сили продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на півострові. Йдеться про інфраструктуру, яка забезпечує подальшу присутність російських військ у регіоні.
"Там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об'єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати", - зазначив речник ВМС.
Він додав, що нині основною російською спроможністю впливати на ситуацію в регіоні залишається повітряна складова. Тобто Крим для РФ продовжує мати військове значення, але вже не як безпечне місце для базування кораблів.
У ніч на 1 серпня Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму та на півдні України.
Серед цілей були склад морських безекіпажних катерів у Чорноморському, залізничні мости в районі Чонгара та Владиславівки, а також підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Крім того, нещодавно бійці спецпідрозділу ГУР "Group 13" ліквідували в тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і військовий кран.