РФ потеряла Крым как базу для флота: в ВМС раскрыли, зачем врагу полуостров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в телеэфире.

По его словам, о полноценном базировании российского флота на полуострове фактически речь не идет. В то же время, это не означает, что Россия отказалась от использования Крыма в военных целях.

Украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам на полуострове. Речь идет об инфраструктуре, обеспечивающей дальнейшее присутствие российских войск в регионе.

"Там работа практически происходит 24/7. Это, конечно, те объекты военной инфраструктуры, которые обеспечивают возможность россиянам и дальше свое присутствие здесь поддерживать", - отметил представитель ВМС.

Он добавил, что ныне основной российской способностью влиять на ситуацию в регионе остается воздушная составляющая. То есть Крым для РФ продолжает иметь военное значение, но уже не в качестве безопасного места для базирования кораблей.