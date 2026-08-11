РФ потеряла Крым как базу для флота: в ВМС раскрыли, зачем врагу полуостров
Оккупированный Крым не является полноценной базой русского флота, но Москва продолжает использовать полуостров для военных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в телеэфире.
По его словам, о полноценном базировании российского флота на полуострове фактически речь не идет. В то же время, это не означает, что Россия отказалась от использования Крыма в военных целях.
Украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам на полуострове. Речь идет об инфраструктуре, обеспечивающей дальнейшее присутствие российских войск в регионе.
"Там работа практически происходит 24/7. Это, конечно, те объекты военной инфраструктуры, которые обеспечивают возможность россиянам и дальше свое присутствие здесь поддерживать", - отметил представитель ВМС.
Он добавил, что ныне основной российской способностью влиять на ситуацию в регионе остается воздушная составляющая. То есть Крым для РФ продолжает иметь военное значение, но уже не в качестве безопасного места для базирования кораблей.
В ночь на 1 августа Силы обороны Украинынанесли удары по военным объектам РФ в оккупированном Крыму и на юге Украины.
Среди целей были склад морских безэкипажных катеров в Черноморском, железнодорожные мосты в районе Чонгара и Владиславовки, а также подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе.
Кроме того, недавно бойцы спецподразделения ГУР "Group 13" ликвидировали во временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран.