РФ потеряла за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 17 на 18 декабря, армия РФ потеряла 1580 солдат. Также защитники Украины уничтожили 21 боевую бронированную машину, 60 единиц автотехники и 64 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.24 ориентировочно составили:

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия ведет активные боевые действия на участке фронта, протяженность которого составляет 1170 километров.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении. Также враг усилил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Турецком и Времовском направлениях.

На юге страны обстановка напряженная, но контролируемая. Что же касается Ореховского и Приднепровского и направлений - там вражеские наступления низкой интенсивности.

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