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РФ потеряла за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб

Среда 18 декабря 2024 09:00
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РФ потеряла за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб Фото: враг продолжает терять личный состав и технику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 17 на 18 декабря, армия РФ потеряла 1580 солдат. Также защитники Украины уничтожили 21 боевую бронированную машину, 60 единиц автотехники и 64 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 766 690 (+1580) чел;
  • танков - 9571 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 772 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 21164 (+5) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1025 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20470 (+64) ед;
  • крылатые ракеты - 2943 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31610 (+60) ед;
  • специальная техника - 3652 (+2) ед.

РФ потеряла за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия ведет активные боевые действия на участке фронта, протяженность которого составляет 1170 километров.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении. Также враг усилил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Турецком и Времовском направлениях.

На юге страны обстановка напряженная, но контролируемая. Что же касается Ореховского и Приднепровского и направлений - там вражеские наступления низкой интенсивности.

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