РФ втратила за добу більше 1200 солдатів і десятки одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, як пише Генштаб, на фронті відбулось 185 бойових зіткнень. Українські авіація, ракетні війська та артилерія уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління ворога.

Нещодавно бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) провели успішну спецоперацію в тилу противника неподалік державного кордону з Росією під час якої взяли одного полоненого.

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