РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, как пишет Генштаб, на фронте состоялось 185 боевых столкновений. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления врага.

Недавно бойцы одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией во время которой взяли одного пленного.

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