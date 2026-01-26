США та Вірменія запускають маршрут TRIPP, що позбавляє Росію ролі головного гравця на Південному Кавказі. Новий коридор з’єднає Азію і Європу через Вірменію та Азербайджан без участі Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки .

Американський маршрут замість російського впливу

Проєкт "Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) стає новим геополітичним чинником у регіоні. Він передбачає надання спеціальних прав Сполученим Штатам на розвиток транзитного коридору.

Спільна вірмено-американська управляюча компанія отримає контроль над проєктом на наступні 49 років.

"TRIPP остаточно позбавляє Росію позиції головного гравця на Південному Кавказі", - зазначають у Службі розвідки.

Масштабна розбудова та стратегічне значення коридору

В межах TRIPP планується прокладання нафто- й газогонів, оптоволоконних мереж, а також створення залізничної та автомобільної інфраструктури вздовж прикордонної з Іраном залізничної гілки.

Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує "важливу ланку" Транскаспійського маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію і далі до Туреччини та країн Європи.

Виключення РФ із переговорного процесу

За словами глави МЗС Вірменії Арарата Мірзояна, участь Росії у проєкті навіть не обговорювалася американською та вірменською сторонами.

Як зазначають у Службі розвідки, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ледь не в ультимативній формі звернувся до головного перевізника країни-агресорки ВАТ "РЖД", що на сьогодні є концесіонером вірменської залізниці, з пропозицією в стислі строки відновити зруйновані шляхи до кордонів Азербайджану та Туреччини.

Інакше це буде зроблено коштом Вірменії та додасть питань щодо доцільності присутності Росії у регіоні.