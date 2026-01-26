ua en ru
РФ втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа", - СЗР

Вірменія, Понеділок 26 січня 2026 13:10
UA EN RU
РФ втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа", - СЗР Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та президент США Дональд Трамп (flickr.com )
Автор: Яна Коваль

США та Вірменія запускають маршрут TRIPP, що позбавляє Росію ролі головного гравця на Південному Кавказі. Новий коридор з’єднає Азію і Європу через Вірменію та Азербайджан без участі Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Американський маршрут замість російського впливу

Проєкт "Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) стає новим геополітичним чинником у регіоні. Він передбачає надання спеціальних прав Сполученим Штатам на розвиток транзитного коридору.

Спільна вірмено-американська управляюча компанія отримає контроль над проєктом на наступні 49 років.

"TRIPP остаточно позбавляє Росію позиції головного гравця на Південному Кавказі", - зазначають у Службі розвідки.

Масштабна розбудова та стратегічне значення коридору

В межах TRIPP планується прокладання нафто- й газогонів, оптоволоконних мереж, а також створення залізничної та автомобільної інфраструктури вздовж прикордонної з Іраном залізничної гілки.

Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує "важливу ланку" Транскаспійського маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію і далі до Туреччини та країн Європи.

Виключення РФ із переговорного процесу

За словами глави МЗС Вірменії Арарата Мірзояна, участь Росії у проєкті навіть не обговорювалася американською та вірменською сторонами.

Як зазначають у Службі розвідки, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ледь не в ультимативній формі звернувся до головного перевізника країни-агресорки ВАТ "РЖД", що на сьогодні є концесіонером вірменської залізниці, з пропозицією в стислі строки відновити зруйновані шляхи до кордонів Азербайджану та Туреччини.

Інакше це буде зроблено коштом Вірменії та додасть питань щодо доцільності присутності Росії у регіоні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про пункти домовленостей між Вірменією та Азербайджаном.

Згідно з планом, Вірменія надасть США ексклюзивні права на розвиток маршруту під назвою "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання".

Передбачається, що інфраструктурою керуватиме спеціальний консорціум на правах суборенди, а сама експлуатація відбуватиметься за вірменським законодавством.

Також угода передбачає остаточний розпуск Мінської групи ОБСЄ, що фактично завершує попередній формат міжнародного посередництва за участі Росії та Франції.

