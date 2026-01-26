ua en ru
РФ теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа", - СВР

Армения, Понедельник 26 января 2026 13:10
РФ теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа", - СВР Фото: премьер Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп (flickr.com )
Автор: Яна Коваль

США и Армения запускают маршрут TRIPP, что лишает Россию роли главного игрока на Южном Кавказе. Новый коридор соединит Азию и Европу через Армению и Азербайджан без участия Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.

Американский маршрут вместо российского влияния

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) становится новым геополитическим фактором в регионе. Он предусматривает предоставление специальных прав Соединенным Штатам на развитие транзитного коридора.

Совместная армяно-американская управляющая компания получит контроль над проектом на следующие 49 лет.

"TRIPP окончательно лишает Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе", - отмечают в Службе разведки.

Масштабное развитие и стратегическое значение коридора

В рамках TRIPP планируется прокладка нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, а также создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры вдоль пограничной с Ираном железнодорожной ветки.

Коридор, по логике бенефициаров, сформирует "важное звено" Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Исключение РФ из переговорного процесса

По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, участие России в проекте даже не обсуждалось американской и армянской сторонами.

Как отмечают в Службе разведки, премьер-министр Армении Никол Пашинян едва ли не в ультимативной форме обратился к главному перевозчику страны-агрессора ОАО "РЖД", которое на сегодня является концессионером армянской железной дороги, с предложением в сжатые сроки восстановить разрушенные пути до границ Азербайджана и Турции.

Иначе это будет сделано за счет Армении и добавит вопросов о целесообразности присутствия России в регионе.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о пунктах договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

Согласно плану, Армения предоставит США эксклюзивные права на развитие маршрута под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Предполагается, что инфраструктурой будет управлять специальный консорциум на правах субаренды, а сама эксплуатация будет происходить по армянскому законодательству.

Также соглашение предусматривает окончательный роспуск Минской группы ОБСЕ, что фактически завершает предыдущий формат международного посредничества с участием России и Франции.

