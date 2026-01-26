РФ теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа", - СВР
США и Армения запускают маршрут TRIPP, что лишает Россию роли главного игрока на Южном Кавказе. Новый коридор соединит Азию и Европу через Армению и Азербайджан без участия Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.
Американский маршрут вместо российского влияния
Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) становится новым геополитическим фактором в регионе. Он предусматривает предоставление специальных прав Соединенным Штатам на развитие транзитного коридора.
Совместная армяно-американская управляющая компания получит контроль над проектом на следующие 49 лет.
"TRIPP окончательно лишает Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе", - отмечают в Службе разведки.
Масштабное развитие и стратегическое значение коридора
В рамках TRIPP планируется прокладка нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, а также создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры вдоль пограничной с Ираном железнодорожной ветки.
Коридор, по логике бенефициаров, сформирует "важное звено" Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.
Исключение РФ из переговорного процесса
По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, участие России в проекте даже не обсуждалось американской и армянской сторонами.
Как отмечают в Службе разведки, премьер-министр Армении Никол Пашинян едва ли не в ультимативной форме обратился к главному перевозчику страны-агрессора ОАО "РЖД", которое на сегодня является концессионером армянской железной дороги, с предложением в сжатые сроки восстановить разрушенные пути до границ Азербайджана и Турции.
Иначе это будет сделано за счет Армении и добавит вопросов о целесообразности присутствия России в регионе.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о пунктах договоренностей между Арменией и Азербайджаном.
Согласно плану, Армения предоставит США эксклюзивные права на развитие маршрута под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".
Предполагается, что инфраструктурой будет управлять специальный консорциум на правах субаренды, а сама эксплуатация будет происходить по армянскому законодательству.
Также соглашение предусматривает окончательный роспуск Минской группы ОБСЕ, что фактически завершает предыдущий формат международного посредничества с участием России и Франции.